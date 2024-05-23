По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука, оккупационная армия РФ терпит бешеные потери в безуспешных попытках продвинуться в районе Липцов на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Липцов
Музычук подчеркнул, что в последние дни на Харьковщине не наблюдается высокой интенсивности боевых действий.
Российские оккупанты продолжают привлекать группы пехоты в попытках прорыва в районе Липцов, однако их обнаруживают и уничтожают украинские военные.
Спикер НГУ также подчеркнул, что российские оккупанты применяют большое количество авиации для сброса авиабомб на позиции украинских военных.
Он подчеркнул, что наибольшую активность враг на протяжении последних суток проявлял в районах Покровска и Курахово в Донецкой области.
По его словам, на этих участках фронта произошла почти треть всех боеприкосновений.
Музычук также подчеркнул, что российские оккупанты применяют бронетехнику при атаках в направлениях Купянска и Лимана.
В частности, в районе Лимана бойцы НГУ в течение недели уничтожили 4 танка, три из которых имели дополнительную защиту — металлические навесы, чтобы уберечь их от поражения FPV, но им это не помогло.
Музычук рассказал, что российские оккупанты на южном направлении, в частности, Ореховском, применяют легкобронированную или легкую автомобильную технику, а также мотоциклы.
Что известно о ситуации с линиями обороны в Харьковской области
Журналисты CNN, побывавшие на позициях украинских военных в Харьковской области и пообщавшиеся с защитниками отмечают, что населенный пункт Липцы входит в число тех, которые Украина не может позволить себе потерять.
В материале отмечается, что за несколько часов до прибытия журналистов в город оккупационная армия РФ нанесла по Липцам восемь ударов. На улицах бушевал масштабный пожар после взрывов авиабомб.
Однако защитники Липцов из 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" планируют стоять до последнего, ведь последствия потери этого населенного пункта могут оказаться очень серьезными.
По словам командира бригады Александра, бойцы его подразделения одними из первых присоединятся к отражению нового наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области.
Военный отметил, что против украинских военных выступают профессиональные и обученные кадры оккупационной армии РФ.
При этом он отметил, что в Харьковской области не было оборонных линий до начала наступления российских оккупантов, их вынуждены были строить пехотные подразделения ВСУ.
Он рассказал, что еще недавно в городе сохранялось относительное спокойствие.
Между тем, по словам командира 92 штурмовой бригады Артуна, бойцы его бригады используют новейшие польские боеприпасы, однако в настоящее время удается произвести не более 10 выстрелов в день, в то время как осенью прошлого года было около 100.
Артун также отметил, что серьезной проблемой являются враждебные БПЛА.
Благодаря сигналу от частотного сканера военный зафиксировал приближение другого беспилотника "Орлан", из-за чего Артун переместился в укрытие.
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