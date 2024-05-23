По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука, оккупационная армия РФ терпит бешеные потери в безуспешных попытках продвинуться в районе Липцов на Харьковщине.

Что известно о ситуации в районе Липцов

Музычук подчеркнул, что в последние дни на Харьковщине не наблюдается высокой интенсивности боевых действий.

Российские оккупанты продолжают привлекать группы пехоты в попытках прорыва в районе Липцов, однако их обнаруживают и уничтожают украинские военные.

Спикер НГУ также подчеркнул, что российские оккупанты применяют большое количество авиации для сброса авиабомб на позиции украинских военных.

В целом продвижения врага в Харьковской области нет за последние сутки, — подчеркнул Музычук. Поделиться

Он подчеркнул, что наибольшую активность враг на протяжении последних суток проявлял в районах Покровска и Курахово в Донецкой области.

По его словам, на этих участках фронта произошла почти треть всех боеприкосновений.

Активность на других участках фронта, в том числе в районе Временного Яра, не снижалась. Враг пытался держать всю линию обороны в напряжении, — добавил представитель НГУ. Поделиться

Музычук также подчеркнул, что российские оккупанты применяют бронетехнику при атаках в направлениях Купянска и Лимана.

В частности, в районе Лимана бойцы НГУ в течение недели уничтожили 4 танка, три из которых имели дополнительную защиту — металлические навесы, чтобы уберечь их от поражения FPV, но им это не помогло.

Музычук рассказал, что российские оккупанты на южном направлении, в частности, Ореховском, применяют легкобронированную или легкую автомобильную технику, а также мотоциклы.

Также на севере Харьковщины мы видели применение легких автомобилей, так называемых гольф-каров и мототехники, в первую очередь для того, чтобы доставить небольшие группы пехоты, а также для быстрой логистики, отметил Музычук. Поделиться

Что известно о ситуации с линиями обороны в Харьковской области

Журналисты CNN, побывавшие на позициях украинских военных в Харьковской области и пообщавшиеся с защитниками отмечают, что населенный пункт Липцы входит в число тех, которые Украина не может позволить себе потерять.

В материале отмечается, что за несколько часов до прибытия журналистов в город оккупационная армия РФ нанесла по Липцам восемь ударов. На улицах бушевал масштабный пожар после взрывов авиабомб.

Однако защитники Липцов из 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" планируют стоять до последнего, ведь последствия потери этого населенного пункта могут оказаться очень серьезными.

Неустанное наступление россиян преследует ключевую цель: если они возьмут Липцы, то смогут разместить артиллерию в пределах досягаемости второго города Украины, Харькова, что через 20 минут по дороге, — объясняют авторы материала. Поделиться

По словам командира бригады Александра, бойцы его подразделения одними из первых присоединятся к отражению нового наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области.

Военный отметил, что против украинских военных выступают профессиональные и обученные кадры оккупационной армии РФ.

Мы видим это по их снаряжению и тактике. Они не посылают на штурм кого попало, — объясняет Александр. Поделиться

При этом он отметил, что в Харьковской области не было оборонных линий до начала наступления российских оккупантов, их вынуждены были строить пехотные подразделения ВСУ.

Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Просто ничего. Все позиции строятся руками пехоты, — подчеркнул военный. Поделиться

Он рассказал, что еще недавно в городе сохранялось относительное спокойствие.

Еще три недели назад мирные жители здесь жили мирной жизнью. Перестройка, все было хорошо. А сейчас большинство домов разрушены, — отмечает командир "Хартии" Поделиться

Между тем, по словам командира 92 штурмовой бригады Артуна, бойцы его бригады используют новейшие польские боеприпасы, однако в настоящее время удается произвести не более 10 выстрелов в день, в то время как осенью прошлого года было около 100.

Артун также отметил, что серьезной проблемой являются враждебные БПЛА.

Благодаря сигналу от частотного сканера военный зафиксировал приближение другого беспилотника "Орлан", из-за чего Артун переместился в укрытие.