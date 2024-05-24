Армия РФ вторично атаковала железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине — фото

Российские войска в ночь 24 мая обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Это уже вторая атака в сутки.
Россия снова атаковала железную дорогу в Харьковской области
В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Россия атаковала Харьков 23 мая
Российские войска утром 23 мая нанесли массированный ракетный удар по городу Харьков. Там прогремели более десяти взрывов.
В частности, в Харькове оккупанты ударили по типографии — семь человек погибли, более 20 ранены. В Дергачах пострадали 8 человек, а в Люботине — 10.
Генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова подтвердила, что это типография их издательства.
Юлия Орлова заявила, что к моменту удара РФ в цехе было большое количество книг и гражданские лица.
Компания «Укрзализныця» также сообщила, что под обстрел попала гражданская железнодорожная инфраструктура.
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