Армия РФ вторично атаковала железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине — фото

Российские войска в ночь 24 мая обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Это уже вторая атака в сутки.

Россия снова атаковала железную дорогу в Харьковской области

Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре, — сообщили в Укрзализныце. Поделиться

В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику, добавили в пресс-службе компании. Поделиться

Россия атаковала Харьков 23 мая

Российские войска утром 23 мая нанесли массированный ракетный удар по городу Харьков. Там прогремели более десяти взрывов.

В частности, в Харькове оккупанты ударили по типографии — семь человек погибли, более 20 ранены. В Дергачах пострадали 8 человек, а в Люботине — 10.

Генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова подтвердила, что это типография их издательства.

Юлия Орлова заявила, что к моменту удара РФ в цехе было большое количество книг и гражданские лица.

Компания «Укрзализныця» также сообщила, что под обстрел попала гражданская железнодорожная инфраструктура.