23 мая армия РФ ударила 15 ракетами С-300 по Харькову и области. В результате удара погибли уже 7 человек.

Армия РФ ударила по объектам гражданской инфраструктуры Харькова

Российские оккупанты сегодня нанесли 15 ударов по Харькову.

По состоянию на 16:00 известно уже о 7 погибших, количество раненых возросло до 20 человек.

Об этом сообщили руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

Руководитель Харьковской ОВ подчеркнул, что удары были по объектам гражданской инфраструктуры.

Также он сообщил, что оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших.

Также медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

На местах ударов РФ в Харькове работают спасатели

ГСЧС борются с масштабным пожаром, вместе с полицией спасают пострадавших. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.

В "Укрзализныце" подтвердили попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области.

Отмечается, что при прилете работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения, обошлось без жертв.

В ведомстве отмечают, что поезда продолжают курсировать по графику.

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что оккупанты ударили и по типографии в Харькове.

По предварительной информации, есть один погибший, пострадали шесть человек.

Также произошло возгорание цеха с бумагой, пожар охватил 500 кв. метров. В настоящее время продолжается тушение пожара и разборка завалов.