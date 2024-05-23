Военные РФ несут большие потери в Волчанске на Харьковщине — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ несут большие потери в Волчанске на Харьковщине — Сырский

Александр Сырский
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Российские оккупанты завязли в уличных боях за Волчанск и несут очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на Харьковщине

Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что продолжает работать в воинских частях на восточном фронте.

После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг по разным направлениям опрокидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

В районе Липцев (к западу от Волчанска) враг также понес потери и перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций ВСУ.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам главнокомандующего, сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Временному Яру.

Сырский подчеркнул, что россияне пытаются любой ценой зацепиться за город, используют на этом направлении новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще при выдвижении.

Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает туда более подготовленные подразделения. В штурмы идет пехота, бронетехники, а также часто захватчики используют мотоциклы и баги, — сказал Сырский.

Сырский добавил, что главная цель работы в частях — изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ, усиление резервами и тому подобное.

Что известно о русском наступлении

С 10 мая 2024 г. российская армия начала повторное наступление на севере Харьковской области. Россияне дошли до города Волчанск у границы с РФ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский отметил, что РФ расширила фронт на 70 километров. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты в Харьковской области дошли только до первой линии обороны.

Кроме того, захватчики пытаются прорвать оборону украинских сил в районе Авдеевки, а также захватить город Часов Яр в Донецкой области.

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