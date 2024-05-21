Армия РФ может открыть новый фронт после продвижения в центр Волчанска — NYT

Во вторник, 21 мая, российские войска приблизились к центральной части Волчанска - городу на северо-востоке Украины, который они атаковали в течение последних 10 дней в рамках нового наступления в регионе.

Армия РФ может открыть новый фронт в Волчанске

Как говорится в материале The New York Times, заместитель председателя Харьковской ОВД Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города, а российские войска наступают с севера.

Карты поля битвы из открытых источников, составленные независимыми группами, также показывают, что Россия теперь контролирует северную часть города, довоенное население которого составило 17 000 человек.

Волчанск, расположенный всего в пяти милях от российской границы, стал главной целью нового наступления Москвы. И официальные лица США и президент России Владимир Путин заявили, что наступление является частью попыток создать буферную зону. Намерение, как говорят аналитики и военные, состоит в том, чтобы отбросить украинские силы от границы, чтобы не дать им обстреливать российские города из артиллерии.

Силы Кремля постараются достичь дальнейших успехов в течение следующих недель и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы, — заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с западными союзниками. Поделиться

Российские войска также продвинулись западнее Волчанска, продвигаясь примерно на пять миль на территорию Украины к северу от Харькова, второго по величине города Украины. Теперь они контролируют более 70 квадратных миль украинской земли в этом регионе и достигли наибольших территориальных достижений с конца 2022 года.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как официально подтвердил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении количество боеприкосновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

Российские захватчики попытались несколько раз прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация остается под контролем ВСУ.