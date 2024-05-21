Армія РФ може відкрити новий фронт після просування до центру Вовчанська — NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ може відкрити новий фронт після просування до центру Вовчанська — NYT

війна
Джерело:  The New York Times

У вівторок, 21 травня, російські війська наблизилися до центральної частини Вовчанська - міста на північному сході України, яке вони атакували протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні.

Армія РФ може відкрити новий фронт у Вовчанську

Як йдеться у матеріалі The New York Times, заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі.

Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

Вовчанськ, який розташований лише за п’ять миль від російського кордону, став головною ціллю нового наступу Москви. І офіційні особи США, і президент Росії Володимир Путін заявили, що наступ є частиною спроб створити буферну зону. Намір, як кажуть аналітики та військові, полягає в тому, щоб відкинути українські сили від кордону, щоб не дати їм обстрілювати російські міста з артилерії.

Сили Кремля намагатимуться досягти подальших успіхів протягом наступних тижнів і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону, — заявив у понеділок міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі із західними союзниками.

Російські війська також просунулися на захід від Вовчанська, просуваючись приблизно на п’ять миль на територію України на північ від Харкова, другого за величиною міста України. Тепер вони контролюють понад 70 квадратних миль української землі в цьому регіоні та досягли найбільших територіальних здобутків з кінця 2022 року.

Що відомо про ситуацію у Харківській області

Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.

Російські загарбники спробували кілька разів прорвати оборону українських захисників в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки, — додає Генштаб.

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