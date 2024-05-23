Військові РФ зазнають великих втрат у Вовчанську на Харківщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ зазнають великих втрат у Вовчанську на Харківщині — Сирський

Олександр Сирський
рф

Російські окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та несуть дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про ситуацію на Харківщині

Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що продовжує працювати у військових частинах на східному фронті.

Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

У районі Липців (на захід від Вовчанська) ворог також зазнав втрат і перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій ЗСУ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру.

Сирський наголосив, що росіяни намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та FPV-дронами ще при висуванні.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йде піхота, бронетехніки, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та багі, — повідомив Сирський.

Сирський додав, що головна мета роботи у частинах — це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ, посилення резервами тощо.

Що відомо про російський наступ

З 10 травня 2024 року російська армія почала повторний наступ на півночі Харківської області. Росіяни дійшли до міста Вовчанськ біля кордону з РФ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що РФ розширила фронта на 70 кілометрів. За словами президент Володимира Зеленського, окупанти у Харківській області дійшли лише до першої лінії оборони.

Крім того, загарбники намагаються прорвати оборону українських сил у районі Авдіївки, а також захопити місто Часів Яр у Донецькій області.

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