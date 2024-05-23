Россия нанесла по Харькову 15 ракетных ударов — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла по Харькову 15 ракетных ударов — Зеленский

Владимир Зеленский
обстрел
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23 мая российские террористы запустили сразу 15 ракет по Харькову и Люботину. Пока известно о шести погибших и более 10 раненых.

Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Харькова

Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина — по предварительным данным сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попадания, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что россияне пользуются тем, что Украина пока лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага вблизи своих границ.

И это слабость — не наша слабость, а миру , который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают, — добавил Зеленский.

По словам Зеленского, террор должен проигрывать во всех условиях и на любом континенте. Это общая обязанность всех в мире.

Россия атаковала Харьков 23 мая

Российские войска утром 23 мая нанесли массированный ракетный удар по городу Харьков. Там прогремели более десяти взрывов.

Мэр города Игорь Терехов и глава облгосадминистрации Олег Синегубов сообщили, что от первых ударов пострадали транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие, занимающееся жизнеобеспечением города.

Впоследствии Синегубов сообщил, что общее число погибших в Харькове выросло до четырех. Еще два человека ищут. Армия РФ нанесла не менее 15 ударов, добавил он.

В 12:27 Терехов сообщил о пяти погибших и девяти раненых. Глава Харьковской ОВА пишет о 6 погибших и 11 раненых.

Уже известно, что под удар попала типография издательства Vivat. Его директор Юлия Орлова сообщила, что на месте разбирают завалы и спасают людей.

Пятеро погибших в Харькове — это работники типографии в Основянском районе, уточнил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Погибли три женщины и двое мужчин. В типографию попали две ракеты (вероятно, С-300). В этот момент там находилось более 50 работников. В общей сложности на территории Основянского и Холодногорского районов города зафиксировали девять попаданий.

Компания «Укрзализныця» также сообщила, что под обстрел попала гражданская железнодорожная инфраструктура.

Сейчас подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв. Поезда продолжают курсировать по графику, — заявили в компании.

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