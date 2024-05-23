В Харькове погибли четыре человека в результате массированной ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове погибли четыре человека в результате массированной ракетной атаки РФ

Игорь Терехов
обстрел
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Российские войска утром 23 мая нанесли массированный ракетный удар по городу Харьков. Там прогремели более десяти взрывов.

В Харькове известно о двух погибших из-за обстрела армии РФ

Мэр города Игорь Терехов и глава облгосадминистрации Олег Синегубов сообщили, что от первых ударов пострадали транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие, занимающееся жизнеобеспечением города.

Там пострадали по меньшей мере пять человек.

Приблизительно через 30 минут было еще несколько ударов. Терехов сообщил о попадании в частное предприятие. Там погиб один человек, шестеро получили ранения. Судьба еще трех человек неизвестна, на месте попадания большой пожар.

На месте еще одного ракетного удара обнаружили тело. Также там ранен один человек — его забрала скорая.

По обновленной информации, в Харькове четверо погибших после сегодняшнего массированного обстрела. Местонахождение еще двух человек устанавливают. В общей сложности оккупанты нанесли не менее 15 ударов.

Пока власти места попадания и детали не сообщают.

Однако предварительно СМИ сообщают об обстреле типографии "Виват".

Россия атаковала Харьков 23 мая

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, первоначально раздались три взрыва. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил пять ударов.

По последним данным Терехова, в городе прогремели около десяти взрывов.

Предварительно также в Харькове пострадали транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие, занимающееся жизнеобеспечением города.

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