У Харкові загинуло четверо людей внаслідок масованої ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові загинуло четверо людей внаслідок масованої ракетної атаки РФ

Ігор Терехов
обстріл
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Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

У Харкові відомо про двох загиблих через обстріл армії РФ

Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що від перших ударів постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

Там постраждали щонайменше пʼятеро людей.

Приблизно через 30 хвилин було ще кілька ударів. Терехов повідомив про влучання у приватне підприємство. Там загинула одна людина, шестеро дістали поранень. Доля ще трьох людей невідома, на місці влучання велика пожежа.

На місці ще одного ракетного удару знайшли тіло. Також там поранена одна людина — її забрала швидка.

За оновленою інформацією наразі у Харкові четверо загиблих після сьогоднішнього масованого обстрілу. Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють. Загалом окупанти завдали щонайменше 15 ударів.

Поки що влада місця влучання і деталі не повідомляє.

Проте попередньо ЗМІ повідомляють про обстріл друкарні “Віват”.

У Харкові станом на 12:40 відомо вже про 6 загиблих та 11 поранених.

Росія атакувала Харків 23 травня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, спочатку пролунало три вибухи. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив про пʼять ударів.

За останніми даними Терехова, в місті пролунали близько десяти вибухів.

Попередньо також у Харкові постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

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