22 травня армія РФ вдарила КАБом по середмістю Харкова. На місці виникла пожежа.

В результаті удару РФ по Харкову є постраждалі

О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни били керованим боєприпасом.

На місці влучання є загоряння на автозаправній станції, крім цього, пошкоджено кафе.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що удар прийшовся на Шевченківський район. Також він повідомив, що внаслідок влучання є щонайменше четверо поранених.

За інформацією Олега Синєгубова, один з поранених — водій тролейбуса — у важкому стані. Крім цього, є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.

Станом на 14:41 кількість постраждалих в результаті удару КАБом зросла до дев’яти.

Війська РФ обстріляли автомобіль поліції під час евакуації на Харківщині

Російські війська завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області.

Транспортний засіб їхав на евакуацію мирного населення.

Під удар потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав забирати людей, які чекали на евакуацію.

Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції, — написав начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Поширити

За його словами, поліцейський живий, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.