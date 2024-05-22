22 мая армия РФ ударила КАБом по центру Харькова. На месте возник пожар.

В результате удара РФ по Харькову пострадали

В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне избивали управляемым боеприпасом.

На месте попадания есть возгорание на автозаправочной станции, кроме этого повреждено кафе.

Информация о пострадавших уточняется.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся в Шевченковский район. Также он сообщил, что в результате попадания есть по меньшей мере четверо раненых.

По информации Олега Синегубова, один из раненых - водитель троллейбуса - в тяжелом состоянии. Кроме этого, есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждение автомобилей.

По состоянию на 14:41 количество пострадавших в результате удара КАБ возросло до девяти.

Войска РФ обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по автомобилю с полицейским в Харьковской области.

Транспортное средство ехало на эвакуацию мирного населения.

Под удар попал сотрудник Волчанского отдела полиции. Он ехал забирать людей, ожидавших эвакуации.

Не доехал. FPV врага атаковал авто полиции, - написал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Поделиться

По его словам, полицейский жив, получил акубаротравму. Также он добавил, что людей удалось эвакуировать.