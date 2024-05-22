22 мая армия РФ ударила КАБом по центру Харькова. На месте возник пожар.
В результате удара РФ по Харькову пострадали
В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне избивали управляемым боеприпасом.
На месте попадания есть возгорание на автозаправочной станции, кроме этого повреждено кафе.
Информация о пострадавших уточняется.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся в Шевченковский район. Также он сообщил, что в результате попадания есть по меньшей мере четверо раненых.
По информации Олега Синегубова, один из раненых - водитель троллейбуса - в тяжелом состоянии. Кроме этого, есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждение автомобилей.
По состоянию на 14:41 количество пострадавших в результате удара КАБ возросло до девяти.
Войска РФ обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по автомобилю с полицейским в Харьковской области.
Транспортное средство ехало на эвакуацию мирного населения.
Под удар попал сотрудник Волчанского отдела полиции. Он ехал забирать людей, ожидавших эвакуации.
По его словам, полицейский жив, получил акубаротравму. Также он добавил, что людей удалось эвакуировать.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-