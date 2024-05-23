Армія РФ атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, є поранені

23 травня у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять, також вже відомо про поранених.

Росія атакувала Харків 23 травня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, спочатку пролунало три вибухи. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив про пʼять ударів.

За останніми даними Терехова, в місті пролунали близько десяти вибухів.

За оновленою інформацією, у Харкові через ворожий обстріл попередньо постраждали семеро цивільних. Окупанти били по цивільній інфраструкт

Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих

Попередньо також у Харкові постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

Що відомо про попередні атаки РФ по Харкову

19 травня за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ завдала ракетних ударів по цвинтару та популярному місцю видпочинку жителів Харкова.

Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян, — підкреслив мер міста Ігор Терехов. Поширити

За його словами, внаслідок ворожої ракетної атаки є постраждалі. Зокрема, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Згодом глава Харківської ОВА зазначив, що за попередньою інформацію, авіація окупаційної армії РФ завдала ударів по Шевченківському району Харкова авіабомбами КАБ.

Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.