Армія РФ атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, є поранені

Ігор Терехов
обстріл
Read in English

23 травня у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять, також вже відомо про поранених.

Росія атакувала Харків 23 травня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, спочатку пролунало три вибухи. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив про пʼять ударів.

За останніми даними Терехова, в місті пролунали близько десяти вибухів.

За оновленою інформацією, у Харкові через ворожий обстріл попередньо постраждали семеро цивільних. Окупанти били по цивільній інфраструкт

Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих

Попередньо також у Харкові постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

Що відомо про попередні атаки РФ по Харкову

19 травня за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ завдала ракетних ударів по цвинтару та популярному місцю видпочинку жителів Харкова.

Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян, — підкреслив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок ворожої ракетної атаки є постраждалі. Зокрема, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Згодом глава Харківської ОВА зазначив, що за попередньою інформацію, авіація окупаційної армії РФ завдала ударів по Шевченківському району Харкова авіабомбами КАБ.

Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила ракетами по популярному місцю відпочинку у Харкові
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атака армії РФ по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по Харкову КАБом. Є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?