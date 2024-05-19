За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ завдала ракетних ударів по цвинтару та популярному місцю видпочинку жителів Харкова.

Що відомо про наслідки нової ракетної атаки армії РФ по Харкову

Синєгубов зазначив, що близько 15:15 влада Харкова підтвердила вибухи та влучання у місті внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ.

Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян, — підкреслив мер міста Ігор Терехов. Поширити

За його словами, внаслідок ворожої ракетної атаки є постраждалі.

Зокрема, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає? — додав Терехов. Поширити

Згодом глава Харківської ОВА зазначив, що за попередньою інформацію, авіація окупаційної армії РФ завдала ударів по Шевченківському району Харкова авіабомбами КАБ.

Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Харківщині

За інформацією правоохоронців Харківської області, злочинна армія РФ завдала удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинуло п’ятеро людей і щонайменше 16 — отримали поранення.

19 травня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики. Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці, — підкреслюється у повідомленні правоохоронців. Поширити

Зазначається, що постраждала 8-річна дитина.

Також серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Загинув також місцевий житель, який за 100 метрів від бази відпочинку ловив рибу.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Також згодом у поліції повідомили, що одна з загиблих — жінка на 7 місяці вагітності.

Також зазначається, що попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".