За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ завдала ракетних ударів по цвинтару та популярному місцю видпочинку жителів Харкова.
Що відомо про наслідки нової ракетної атаки армії РФ по Харкову
Синєгубов зазначив, що близько 15:15 влада Харкова підтвердила вибухи та влучання у місті внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ.
За його словами, внаслідок ворожої ракетної атаки є постраждалі.
Зокрема, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Згодом глава Харківської ОВА зазначив, що за попередньою інформацію, авіація окупаційної армії РФ завдала ударів по Шевченківському району Харкова авіабомбами КАБ.
Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Харківщині
За інформацією правоохоронців Харківської області, злочинна армія РФ завдала удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинуло п’ятеро людей і щонайменше 16 — отримали поранення.
Зазначається, що постраждала 8-річна дитина.
Також серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
Загинув також місцевий житель, який за 100 метрів від бази відпочинку ловив рибу.
Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.
Також згодом у поліції повідомили, що одна з загиблих — жінка на 7 місяці вагітності.
Також зазначається, що попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".
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