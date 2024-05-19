По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, преступная армия РФ нанесла ракетные удары по кладбищу и популярному месту отдыха жителей Харькова.

Что известно о последствиях новой ракетной атаки армии РФ по Харькову

Синегубов отметил, что около 15:15 власти Харькова подтвердили взрывы и попадания в городе в результате ракетной атаки оккупационной армии РФ.

Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая — в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан, — подчеркнул мэр города Игорь Терехов. Поделиться

По его словам, в результате вражеской ракетной атаки пострадали.

В частности, одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Не надо ли говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет? — добавил Терехов. Поделиться

Впоследствии глава Харьковской ОВ отметил, что по предварительной информации, авиация оккупационной армии РФ нанесла удары по Шевченковскому району Харькова авиабомбами КАБ.

Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет ни одной военной инфраструктуры.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Харьковщине

По информации правоохранителей Харьковской области, преступная армия РФ нанесла удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая.

Отмечается, что в результате вражеского удара погибли пять человек и по меньшей мере 16 получили ранения.

19 мая около 11:00 в полицию поступило сообщение об обстреле села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины Харьковской области. По адресу прибыли полицейские и медики. Уже через 20 минут враг снова ударил по той же улице, — подчеркивается в сообщении правоохранителей. Поделиться

Отмечается, что пострадал 8-летний ребенок.

Также среди пострадавших сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Погиб также местный житель, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу.

Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы.

Также в полиции сообщили, что одна из погибших — женщина на 7 месяце беременности.

Также отмечается, что предварительно установлено, что удары были нанесены ракетами "Искандер-М".