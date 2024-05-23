Армия РФ атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, есть раненые

Игорь Терехов
обстрел
Read in English
Читати українською

23 мая в Харькове раздались взрывы. Их было не менее десяти, также уже известно о раненых.

Россия атаковала Харьков 23 мая

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, первоначально раздались три взрыва. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил пять ударов.

По последним данным Терехова, в городе прогремели около десяти взрывов.

По обновленной информации, в Харькове из-за вражеских обстрелов предварительно пострадали семь гражданских. оккупанты били по гражданскому инфраструктуре

Также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших

Предварительно также в Харькове пострадали транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие, занимающееся жизнеобеспечением города.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

19 мая по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, преступная армия РФ нанесла ракетные удары по кладбищу и популярному месту отдыха жителей Харькова.

Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая — в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан, — подчеркнул мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в результате вражеской ракетной атаки пострадали. В частности, одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Впоследствии глава Харьковской ОВ отметил, что по предварительной информации, авиация оккупационной армии РФ нанесла удары по Шевченковскому району Харькова авиабомбами КАБ.

Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет ни одной военной инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове возросло число погибших в результате обстрела армии РФ
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила ракетами по популярному месту отдыха в Харькове
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атака армии РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по Харькову КАБом. Есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?