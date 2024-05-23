Армия РФ атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, есть раненые

23 мая в Харькове раздались взрывы. Их было не менее десяти, также уже известно о раненых.

Россия атаковала Харьков 23 мая

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, первоначально раздались три взрыва. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил пять ударов.

По последним данным Терехова, в городе прогремели около десяти взрывов.

По обновленной информации, в Харькове из-за вражеских обстрелов предварительно пострадали семь гражданских. оккупанты били по гражданскому инфраструктуре

Также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших

Предварительно также в Харькове пострадали транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие, занимающееся жизнеобеспечением города.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

19 мая по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, преступная армия РФ нанесла ракетные удары по кладбищу и популярному месту отдыха жителей Харькова.

Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая — в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан, — подчеркнул мэр города Игорь Терехов. Поделиться

По его словам, в результате вражеской ракетной атаки пострадали. В частности, одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Впоследствии глава Харьковской ОВ отметил, что по предварительной информации, авиация оккупационной армии РФ нанесла удары по Шевченковскому району Харькова авиабомбами КАБ.

Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет ни одной военной инфраструктуры.