Росія завдала по Харкову 15 ракетних ударів — Зеленський

23 травня російські терористи запустили одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. Наразі відомо про шість загиблих та понад 10 поранених.

Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Харкова

Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина — за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський відзначив, що росіяни користуються тим, що Україна наразі позбавлена достатнього захисту ППО й надійної можливості знищувати пускові установки ворога поблизу своїх кордонів.

І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують, — додав Зеленський. Поширити

За словами Зеленського, терор повинен програвати у усіх умовах й на будь-якому континенті. Це є спільним обов'язком усіх у світі.

Росія атакувала Харків 23 травня

Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що від перших ударів постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

Згодом Синєгубов повідомив, що загальна кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двох людей шукають. Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів, додав він.

О 12:27 Терехов повідомив про пʼятьох загиблих і девʼятьох поранених. Голова Харківської ОВА пише про 6 загиблих і 11 поранених.

Уже відомо, що під удар потрапила друкарня книжкового видавництва Vivat. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали й рятують людей.

Пʼятеро загиблих у Харкові — це працівники друкарні в Основʼянському районі, уточнив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Загинули три жінки і двоє чоловіків. У друкарню поцілили дві ракети (ймовірно, С-300). У цей момент там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основʼянського та Холодногірського районів міста зафіксували девʼять влучань.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.