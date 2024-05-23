Росія завдала по Харкову 15 ракетних ударів — Зеленський

23 травня російські терористи запустили одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. Наразі відомо про шість загиблих та понад 10 поранених.
Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Харкова
Зеленський відзначив, що росіяни користуються тим, що Україна наразі позбавлена достатнього захисту ППО й надійної можливості знищувати пускові установки ворога поблизу своїх кордонів.
За словами Зеленського, терор повинен програвати у усіх умовах й на будь-якому континенті. Це є спільним обов'язком усіх у світі.
Росія атакувала Харків 23 травня
Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.
Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що від перших ударів постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.
Згодом Синєгубов повідомив, що загальна кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двох людей шукають. Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів, додав він.
О 12:27 Терехов повідомив про пʼятьох загиблих і девʼятьох поранених. Голова Харківської ОВА пише про 6 загиблих і 11 поранених.
Уже відомо, що під удар потрапила друкарня книжкового видавництва Vivat. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали й рятують людей.
Пʼятеро загиблих у Харкові — це працівники друкарні в Основʼянському районі, уточнив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Загинули три жінки і двоє чоловіків. У друкарню поцілили дві ракети (ймовірно, С-300). У цей момент там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основʼянського та Холодногірського районів міста зафіксували девʼять влучань.
Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.
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