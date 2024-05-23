Росія завдала по Харкову 15 ракетних ударів — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала по Харкову 15 ракетних ударів — Зеленський

Володимир Зеленський
обстріл
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23 травня російські терористи запустили одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. Наразі відомо про шість загиблих та понад 10 поранених.

Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Харкова

Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина — за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський відзначив, що росіяни користуються тим, що Україна наразі позбавлена достатнього захисту ППО й надійної можливості знищувати пускові установки ворога поблизу своїх кордонів.

І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують, — додав Зеленський.

За словами Зеленського, терор повинен програвати у усіх умовах й на будь-якому континенті. Це є спільним обов'язком усіх у світі.

Росія атакувала Харків 23 травня

Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що від перших ударів постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста.

Згодом Синєгубов повідомив, що загальна кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двох людей шукають. Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів, додав він.

О 12:27 Терехов повідомив про пʼятьох загиблих і девʼятьох поранених. Голова Харківської ОВА пише про 6 загиблих і 11 поранених.

Уже відомо, що під удар потрапила друкарня книжкового видавництва Vivat. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали й рятують людей.

Пʼятеро загиблих у Харкові — це працівники друкарні в Основʼянському районі, уточнив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Загинули три жінки і двоє чоловіків. У друкарню поцілили дві ракети (ймовірно, С-300). У цей момент там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основʼянського та Холодногірського районів міста зафіксували девʼять влучань.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.

Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв. Поїзди продовжують курсувати за графіком, — заявили у компанії.

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