23 травня армія РФ вдарила 15 ракетами С-300 по Харкову та області. В результаті удару загинуло вже 7 осіб.

Армія РФ вдарила по об'єктах цивільної інфрастуктури Харкова

Російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову.

Станом на 16:00 відомо вже про 7 загиблих, кількість поранених зросла до 20.

Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, а також мер Харкова Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури.

Також він повідомив, що окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

Також медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

На місцях ударів РФ у Харкові працюють рятувальники

ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Триває розбір завалів та пошук постраждалих громадян.

В “Укрзалізниці” підтвердили влучання по декількох обʼєктах залізничної інфраструктури у Харкові та області.

Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.

У відомстві зазначають, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

В Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що окупанти вдарили й по друкарні у Харкові.

За попередньою інформацією, є один загиблий, постраждали шість осіб.

Також відбулося загорання цеху з папером, пожежа охопила 500 кв. метрів. Наразі триває гасіння пожежі та розбирання завалів.