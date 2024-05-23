Ракетный удар РФ по типографии в Харькове. Западные послы присоединились к флешмобу в поддержку издательства
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по типографии в Харькове. Западные послы присоединились к флешмобу в поддержку издательства

Издательство в Харькове
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Источник:  online.ua

Армия РФ 23 мая ударила по типографии издательства Vivat в Харькове. В результате атаки в здании начался масштабный пожар, погибли люди. После этого в сети объявили флешмоб в поддержку издательства.

Европейские послы приняли участие во флешмобе в поддержку Vivat

В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях с хештегом #факторпечать.

Британский посол Мартин Гаррис рассказал своим подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, печатающую книги для издательства Vivat, и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.

Украинцы сегодня в ответ покупают книги (издательства), и я тоже. Vivat Vivat!, - говорится в сообщении дипломата.

Гаррис также показал три приобретенных книги издательства, пострадавших от действий российских оккупантов.

В свою очередь посол Германии Мартин Егер опубликовал в соцсети Х краткое сообщение со словами "Vivat Харьков".

Посол Австрии Арад Бенке также рассказал своим подписчикам в соцсети Х о попадании российских ракет в типографию. Он показал фото последствий удара войск РФ по харьковской типографии.

В результате удара армии РФ по типографии в Харькове погибли люди

В четверг, 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в типографию "Фактор-печать". Эта типография входит в группу компаний "Фактор". Издательство Vivat и книжные магазины Vivat также входят в холдинг.

Генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова подтвердила, что это типография их издательства.

Юлия Орлова заявила, что на момент удара РФ в цехе было большое количество книг и гражданских лиц.

Да, это наша типография. Сейчас пожар. Разбирают завалы и спасают людей, – сказала Орлова.

Информацию также подтвердила писательница Анастасия Никулина.

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