Армия РФ 23 мая ударила по типографии издательства Vivat в Харькове. В результате атаки в здании начался масштабный пожар, погибли люди. После этого в сети объявили флешмоб в поддержку издательства.

Европейские послы приняли участие во флешмобе в поддержку Vivat

В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях с хештегом #факторпечать.

Британский посол Мартин Гаррис рассказал своим подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, печатающую книги для издательства Vivat, и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.

Украинцы сегодня в ответ покупают книги (издательства), и я тоже. Vivat Vivat!, - говорится в сообщении дипломата. Поделиться

Гаррис также показал три приобретенных книги издательства, пострадавших от действий российских оккупантов.

Today Russian missiles hit the Faktor printing house in #Kharkiv , where the titles of @vivatbook are published. Ukrainians are out book-buying today in response, and so am I. Vivat Vivat! pic.twitter.com/kCZlq2YIAn — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) May 23, 2024

В свою очередь посол Германии Мартин Егер опубликовал в соцсети Х краткое сообщение со словами "Vivat Харьков".

Посол Австрии Арад Бенке также рассказал своим подписчикам в соцсети Х о попадании российских ракет в типографию. Он показал фото последствий удара войск РФ по харьковской типографии.

Today Russian missiles destroyed Faktor Druk printing house in Kharkiv, one of the largest printing complexes in Europe. Printers and workers killed and wounded, books burned.

The publishing house printed books from almost all Ukrainian publishers. pic.twitter.com/gvVhRyvJry — Arad Benkö (@AradBenkoe) May 23, 2024

В результате удара армии РФ по типографии в Харькове погибли люди

В четверг, 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в типографию "Фактор-печать". Эта типография входит в группу компаний "Фактор". Издательство Vivat и книжные магазины Vivat также входят в холдинг.

Генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова подтвердила, что это типография их издательства.

Юлия Орлова заявила, что на момент удара РФ в цехе было большое количество книг и гражданских лиц.

Да, это наша типография. Сейчас пожар. Разбирают завалы и спасают людей, – сказала Орлова. Поделиться

Информацию также подтвердила писательница Анастасия Никулина.