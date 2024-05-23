Армия РФ 23 мая ударила по типографии издательства Vivat в Харькове. В результате атаки в здании начался масштабный пожар, погибли люди. После этого в сети объявили флешмоб в поддержку издательства.
Европейские послы приняли участие во флешмобе в поддержку Vivat
В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях с хештегом #факторпечать.
Британский посол Мартин Гаррис рассказал своим подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, печатающую книги для издательства Vivat, и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.
Гаррис также показал три приобретенных книги издательства, пострадавших от действий российских оккупантов.
В свою очередь посол Германии Мартин Егер опубликовал в соцсети Х краткое сообщение со словами "Vivat Харьков".
Посол Австрии Арад Бенке также рассказал своим подписчикам в соцсети Х о попадании российских ракет в типографию. Он показал фото последствий удара войск РФ по харьковской типографии.
В результате удара армии РФ по типографии в Харькове погибли люди
В четверг, 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в типографию "Фактор-печать". Эта типография входит в группу компаний "Фактор". Издательство Vivat и книжные магазины Vivat также входят в холдинг.
Генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова подтвердила, что это типография их издательства.
Юлия Орлова заявила, что на момент удара РФ в цехе было большое количество книг и гражданских лиц.
Информацию также подтвердила писательница Анастасия Никулина.
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