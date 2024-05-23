Ракетний удар РФ по друкарні у Харкові. Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по друкарні у Харкові. Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Видавництво в Харкові
Джерело:  online.ua

Армія РФ 23 травня ударила по друкарні видавництва Vivat у Харкові. В результаті атаки у будівлі почалася масштабна пожежа, загинули люди. Після цього у мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва.

Європейські посли взяли участь у флешмобі на підтримку Vivat

У Vivat закликали підтримати типографію, сфотографувавши книжки та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук.

Британський посол Мартін Гарріс розповів своїм підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва "Vivat", і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!, — йдеться у дописі дипломата.

Гарріс також показав три придбані книги видавництва, яке постраждало від дій російських окупантів.

Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єгер опублікував у соцмережі Х короткий допис зі словами "Vivat Харків".

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів своїм підписникам у соцмережі Х про влучання російських ракет у типографію. Він показав фото наслідків удару військ РФ по харківській типографії.

В результаті удару армії РФ по друкарні в Харкові загинули люди

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Ця типографія входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу. 

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.

Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.

Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей, — сказала Орлова.

Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна.

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