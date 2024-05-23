Армія РФ 23 травня ударила по друкарні видавництва Vivat у Харкові. В результаті атаки у будівлі почалася масштабна пожежа, загинули люди. Після цього у мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва.
Європейські посли взяли участь у флешмобі на підтримку Vivat
У Vivat закликали підтримати типографію, сфотографувавши книжки та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук.
Британський посол Мартін Гарріс розповів своїм підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва "Vivat", і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.
Гарріс також показав три придбані книги видавництва, яке постраждало від дій російських окупантів.
Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єгер опублікував у соцмережі Х короткий допис зі словами "Vivat Харків".
Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів своїм підписникам у соцмережі Х про влучання російських ракет у типографію. Він показав фото наслідків удару військ РФ по харківській типографії.
В результаті удару армії РФ по друкарні в Харкові загинули люди
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Ця типографія входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.
Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.
Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.
Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-