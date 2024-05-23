Армія РФ 23 травня ударила по друкарні видавництва Vivat у Харкові. В результаті атаки у будівлі почалася масштабна пожежа, загинули люди. Після цього у мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва.

Європейські посли взяли участь у флешмобі на підтримку Vivat

У Vivat закликали підтримати типографію, сфотографувавши книжки та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук.

Британський посол Мартін Гарріс розповів своїм підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва "Vivat", і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!, — йдеться у дописі дипломата. Поширити

Гарріс також показав три придбані книги видавництва, яке постраждало від дій російських окупантів.

Today Russian missiles hit the Faktor printing house in #Kharkiv , where the titles of @vivatbook are published. Ukrainians are out book-buying today in response, and so am I. Vivat Vivat! pic.twitter.com/kCZlq2YIAn — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) May 23, 2024

Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єгер опублікував у соцмережі Х короткий допис зі словами "Vivat Харків".

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів своїм підписникам у соцмережі Х про влучання російських ракет у типографію. Він показав фото наслідків удару військ РФ по харківській типографії.

Today Russian missiles destroyed Faktor Druk printing house in Kharkiv, one of the largest printing complexes in Europe. Printers and workers killed and wounded, books burned.

The publishing house printed books from almost all Ukrainian publishers. pic.twitter.com/gvVhRyvJry — Arad Benkö (@AradBenkoe) May 23, 2024

В результаті удару армії РФ по друкарні в Харкові загинули люди

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Ця типографія входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.

Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.

Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей, — сказала Орлова. Поширити

Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна.