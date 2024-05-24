Армія РФ вдруге атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині — фото

Російські війська в ніч 24 травня обстріляли залізничну інфраструктуру в Харківській області. Це вже друга атака за добу.
Росія знову атакувала залізницю у Харківській області
Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.
Росія атакувала Харків 23 травня
Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.
Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні — семеро людей загинули, понад 20 поранено. У Дергачах постраждали 8 людей, а у Люботині — 10.
Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.
Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.
Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.
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