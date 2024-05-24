Армія РФ вдруге атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдруге атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині — фото

атака
Джерело:  Укрзалізниця

Російські війська в ніч 24 травня обстріляли залізничну інфраструктуру в Харківській області. Це вже друга атака за добу.

Росія знову атакувала залізницю у Харківській області

Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі, — повідомили в Укрзалізниці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком, — додали у прес-службі компанії.

Росія атакувала Харків 23 травня

Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні — семеро людей загинули, понад 20 поранено. У Дергачах постраждали 8 людей, а у Люботині — 10.

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.

Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.

Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв. Поїзди продовжують курсувати за графіком, — заявили у компанії.

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