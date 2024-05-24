Армія РФ вдруге атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині — фото

Російські війська в ніч 24 травня обстріляли залізничну інфраструктуру в Харківській області. Це вже друга атака за добу.

Росія знову атакувала залізницю у Харківській області

Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі, — повідомили в Укрзалізниці. Поширити

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком, — додали у прес-службі компанії. Поширити

Росія атакувала Харків 23 травня

Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні — семеро людей загинули, понад 20 поранено. У Дергачах постраждали 8 людей, а у Люботині — 10.

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова підтвердила, що це друкарня їхнього видавництва.

Юлія Орлова заявила, що на момент удару РФ у цеху була велика кількість книжок та цивільні особи.

Компанія «Укрзалізниця» також повідомила, що під обстріл потрапила цивільна залізнична інфраструктура.