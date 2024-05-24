ЗСУ взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини — Зеленський

Володимир Зеленський
ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів безпекову нараду в Харкові та повідомив, що українським воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

ЗСУ контролюють прикордоння Харківщини — Зеленський

Зеленський наголосив на успіхах Збройних сил України у Харківській області.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Провів у Харкові безпекову нараду. Були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної й міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

23 травня Росія завдала удару по Харкову та області. Семеро людей загинули та 21 був поранений на друкарському підприємстві в Харкові. Там виникла масштабна пожежа в паперовому цеху.

Як пройшла нарада Зеленського у Харкові

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова 24 травня та провів нараду з оборони та підготовки до опалювального сезону.

На нараді глава держави Володимир Зеленський заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.

Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема — забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.

Усе місто, уся Харківська область заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу — як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя.

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