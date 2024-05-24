ВСУ взяли под боевой контроль приграничье Харьковщины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли под боевой контроль приграничье Харьковщины — Зеленский

Владимир Зеленский
ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по безопасности в Харькове и сообщил, что украинским воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.

ВСУ контролируют приграничье Харьковщины — Зеленский

Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Провел в Харькове совещание по безопасности. Были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Я благодарю каждого подразделения, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

23 мая Россия нанесла удар по Харькову и области. Семь человек погибли и 21 был ранен на печатном предприятии в Харькове. Там возник масштабный пожар в бумажном цехе.

Как прошло совещание Зеленского в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков 24 мая и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.

На совещании глава государства Владимир Зеленский заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.

Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема — обеспечение жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.

Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь.

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