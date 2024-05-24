ВСУ взяли под боевой контроль приграничье Харьковщины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по безопасности в Харькове и сообщил, что украинским воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.
ВСУ контролируют приграничье Харьковщины — Зеленский
Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
23 мая Россия нанесла удар по Харькову и области. Семь человек погибли и 21 был ранен на печатном предприятии в Харькове. Там возник масштабный пожар в бумажном цехе.
Как прошло совещание Зеленского в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков 24 мая и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.
На совещании глава государства Владимир Зеленский заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.
Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема — обеспечение жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.
Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения — как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь.
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