Зеленский и Сырский поздравили бойцов морской пехоты с профессиональным праздником

Бойцов морской пехоты поздравили с их профессиональным праздником

В этой войне — и с 2014 года, и после 24 февраля — наши морпехи демонстрируют настоящий героизм и стойкость. Это сильные и одни из наиболее результативных воинов, которые проявляют настоящий украинский характер и часто принципиально изменяют ситуацию в поле боя в пользу Украины. Спасибо всем подразделениям морской пехоты, которые сражаются ради нашего государства и делают все, чтобы приблизить украинскую победу! Владимир Зеленский Президент Украины

С праздником украинских пехотинцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.

Сырский отметил, что украинские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник в ожесточенных боях с российскими оккупантами на самых сложных участках фронта, проявляя настоящий героизм и стойкость.

«Верный всегда!» — ежеминутно в жестких боях вы утверждаете лозунг морпехов. Верен своей стране, верен своему народу, верен боевому собрату. Тысячи уничтоженных подразделениями морской пехоты захватчиков — лучшее тому свидетельство. Вы не только защищаете нашу землю, но и демонстрируете миру, что Украина непобедима. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ также почтил память воинов-морпихов, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.

Их подвиг не будет забыт, а память о них навсегда останется в наших сердцах. Мы всегда будем благодарны за их жертву и отвагу. Благодарю каждого воина-морпеха за надежность и верность Украине. Ваш несгибаемый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм является залогом нашей Победы, — подытожил Сырский. Поделиться

23 мая в Украине отмечают День Героев и День морской пехоты

День морской пехоты был начат еще в 2014 году, но к 2018 году дата празднования была другой — 16 ноября (именно в этот день состоялась первая присяга морской пехоты в 1992 году). Профессиональный день был перенесен в связи с празднованием 100-летия Украинской революции, когда Павел Скоропадский утвердил указ о создании государственной морской пехоты. Это произошло в 1918 году.

Во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение. Украинские морские пехотинцы снискали бессмертную славу в боях с противником. Военные смело защищают страну от врага, уничтожая окупантов и вражескую технику.

День Героев — это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства.