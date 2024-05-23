Зеленский и Сырский поздравили бойцов морской пехоты с профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ поздравили бойцов морской пехоты Украины с их профессиональным праздником 23 мая.
Бойцов морской пехоты поздравили с их профессиональным праздником
С праздником украинских пехотинцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.
Сырский отметил, что украинские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник в ожесточенных боях с российскими оккупантами на самых сложных участках фронта, проявляя настоящий героизм и стойкость.
Главнокомандующий ВСУ также почтил память воинов-морпихов, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.
23 мая в Украине отмечают День Героев и День морской пехоты
День морской пехоты был начат еще в 2014 году, но к 2018 году дата празднования была другой — 16 ноября (именно в этот день состоялась первая присяга морской пехоты в 1992 году). Профессиональный день был перенесен в связи с празднованием 100-летия Украинской революции, когда Павел Скоропадский утвердил указ о создании государственной морской пехоты. Это произошло в 1918 году.
Во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение. Украинские морские пехотинцы снискали бессмертную славу в боях с противником. Военные смело защищают страну от врага, уничтожая окупантов и вражескую технику.
День Героев — это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства.
Праздник был основан по инициативе представителей Организации украинских националистов. Он был создан во время Второго большого собрания, которое прошло в 1941 году в Кракове.
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