Немецкие военные продолжают обучать бойцов ВСУ, в частности, в рамках Миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM UA).

Украинские военные отрабатывают атаки на окопные системы врага

Бундесвер разместил видео, на котором немецкие инструкторы учат навыкам пехотинцев бойцов ВСУ.

Als Teil der Infanterieausbildung bei #EUMAM UA üben ukrainische #Soldat|innen den Angriff auf feindliche Grabensysteme. Die Ausbildung ist Teil des Unterstützungspakets für die #Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor. pic.twitter.com/LbVILKMcw3 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 19, 2024

В рамках пехотных учений EUMAM UA украинские военные отрабатывают атаки на окопные системы врага. Учеба является частью пакета поддержки Украины в борьбе с российским агрессором, — говорится в пояснении к видео. Поделиться

ФРГ объявила о планах в этом году провести обучение еще 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, почти столько же прошли курс в прошлом году.

Как на днях проинформировал министр обороны ФРГ Борис Писториус, уже осуществляется обучение управлению системой ПВО Patriot, которую Германия планирует передать Украине в дополнение к двум, предоставленным ранее.

В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.

AS90 — это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая впервые была изготовлена ​​в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.

Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.

САУ управляется экипажем из шести человек, включая водителя, и может стрелять разными типами снарядов, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.