Бундесвер показав тренування українських піхотинців у Німеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бундесвер показав тренування українських піхотинців у Німеччині — відео

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Німецькі військові продовжують навчати бійців ЗСУ, зокрема в рамках Місії Євросоюзу з військової допомоги Україні (EUMAM UA).

Українські військові відпрацьовують атаки на окопні системи ворога

Бундесвер розмістив відео, на якому німецькі інструктори навчають навичкам піхотинців бійців ЗСУ.

У рамках піхотних навчань EUMAM UA українські військові відпрацьовують атаки на окопні системи ворога. Навчання є частиною пакету підтримки України у боротьбі з російським агресором, — йдеться у поясненні до відео.

ФРН оголосила про плани цього року провести навчання ще 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, майже стільки ж пройшли курс торік.

Як днями поінформував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, вже здійснюється навчання управління системою ППО Patriot, яку Німеччина планує передати Україні на додаток до двох, наданих раніше.

В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

AS90 — це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.

САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українські військові кораблі прибули на міжнародні навчання до Великої Британії
Кораблі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські пілоти продовжать навчання на F-16 у Франції — Міноборони Британії
Міноборони Британії
пілоти
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Навчання українських пілотів. До Румунії прибули ще три винищувачі F-16
Енджел Тілвар
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?