Українські військові відпрацьовують атаки на окопні системи ворога

Бундесвер розмістив відео, на якому німецькі інструктори навчають навичкам піхотинців бійців ЗСУ.

Als Teil der Infanterieausbildung bei #EUMAM UA üben ukrainische #Soldat|innen den Angriff auf feindliche Grabensysteme. Die Ausbildung ist Teil des Unterstützungspakets für die #Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor. pic.twitter.com/LbVILKMcw3 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 19, 2024

У рамках піхотних навчань EUMAM UA українські військові відпрацьовують атаки на окопні системи ворога. Навчання є частиною пакету підтримки України у боротьбі з російським агресором, — йдеться у поясненні до відео. Поширити

ФРН оголосила про плани цього року провести навчання ще 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, майже стільки ж пройшли курс торік.

Як днями поінформував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, вже здійснюється навчання управління системою ППО Patriot, яку Німеччина планує передати Україні на додаток до двох, наданих раніше.

В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

AS90 — це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.

САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.

