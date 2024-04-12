Украинские военные корабли прибыли на международные учения в Великобританию

Корабли-искатели мин "Чернигов" и "Черкассы" примут участие в международных учениях в Портсмуте.

Украинские военные корабли прибыли в Великобританию

В Портсмуте корабли будут проходить подготовку к учениям в водах Великобритании с Королевским флотом и ВМС США.

Два искателя мин Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые Великобритания передала Украине в 2022 году, прибыли в базу Королевского флота в городе Портсмут, Англия, где планируется проведение совместных учений. Поделиться

За последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота, участвовали в многонациональных учениях "Joint Warrior 23-II" и "Sea Breeze 2023".

В будущем приобретенный опыт пригодится Украине при взаимодействии со странами-партнерами по стандартам НАТО.

Как сообщает The Telegraph, военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выписаны из состава Королевских Военно-морских сил и переданы украинским военным.

Корабли, каждый из которых служил более 20 лет в Королевском флоте, прибыли на базу ВМС Портсмута, отплыв из Шотландии. Они останутся в Портсмуте, пока члены экипажа пройдут обучение, чтобы подготовиться к поиску мин в Черном море. Поделиться

Представитель Министерства обороны сказал, что корабли пока не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

Однако они сформируют критически важный потенциал для Украины в будущей защите ее побережья, поскольку Великобритания стремится поддерживать долгосрочные возможности украинского флота, в то же время они стремятся защитить коммерческое судоходство путем выявления и обезвреживания морских мин.

Временно поверенный по делам Украины Эдуард Фесько заявил, что корабли будут иметь важное значение для возобновления торговых путей после окончания войны. По его словам, тральники будут очень важны в послевоенный период для очищения Черного моря от мин.

Как отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, эта страна является лидером в помощи Украине по модернизации ее ВМС. По его мнению, передача кораблей и отличная подготовка Королевского флота долгосрочно повлияют на способность Украины защищать свои воды.

По словам министра, Великобритания поддерживает Украину, в том числе в том, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ.

Таким образом, они обеспечивают жизненно важные коридоры для экспорта зерна и других материалов, поддерживая свою экономику перед лицом варварской бомбардировки со стороны России. Грант Шаппс Министр обороны Великобритании

Помощь Украине от Великобритании

В конце прошлого года в Великобритании объявили о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. В ее состав также вошла Норвегия.

Участники пообещали помогать Украине с кораблями, техникой и подготовкой катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений.

В ВМС сообщили, что противоминная составляющая украинских сил усилится британскими тральниками "Сэндаун" и двумя нидерландскими противоминными кораблями. Подготовку экипажей первых двух уже завершили.