Украина и Британия подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Британия подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве — первые подробности

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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Украина и Великобритания заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. Это поможет реализовать десятки проектов между некоторыми крупнейшими оборонными компаниями Британии, ВСУ и украинскими компаниями.

Новое оборонное соглашение между Британией и Украиной

Соглашение было заключено на Конференции британско-украинского оборонного сотрудничества в Киеве.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что он и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин участвовали в подписании.

Рустем Умеров (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Со стороны Британии соглашение подписал Государственный министр по торговой политике Грег Хендс.

Великобритания является одним из самых преданных союзников Украины. Спасибо народу и правительству страны за всестороннюю поддержку, которая уже оказана и которая продолжается!

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Глава Минобороны добавил, что новое соглашение станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной отрасли, открывает путь к оказанию еще большей поддержки со стороны Великобритании, привлечению самых прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Призвал представителей десятков британских компаний — участников форума инвестировать в Украину, создавать здесь совместные предприятия ради нашей будущей победы.

Конференция британско-украинского оборонного сотрудничества

На сайте правительства Британии указано, что в Конференции британско-украинского оборонного сотрудничества участвовало 29 британских оборонных предприятий.

Там отмечено, что расширение сотрудничества может реализовать десятки проектов между некоторыми из крупнейших оборонных компаний Британии, Вооруженными силами Украины и украинскими компаниями — от создания стратегических военных ремонтных объектов до восстановления гражданской инфраструктуры и внедрения технологий для защиты от кибератак.

На Конференции британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с Министерством обороны Великобритании на техническое обслуживание и ремонт легких пушек L119 в Украине.

Это означает, что L119, которые Великобритания подарила Украине, можно будет обслуживать в стране и быстрее возвращать на передовую, что обеспечивает жизненно важную поддержку для оборонной инфраструктуры Украины.

Министр торговой политики Великобритании Грег Хендс (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

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