Мир осудит нас. Главы МИД Британии и Франции призвали больше помогать Украине

Главы британского и французского МИД Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне призвали к большей поддержке Украины.

Необходимость помощи Украине

В своей колонке для The Telegraph министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне пишут, что им совершенно ясно, что Украина должна выиграть эту войну.

Если проиграет Украина, проигрываем мы все. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора Путину. Поделиться

Министры пишут, что Британия и Франция гордятся поддержкой, которую они предоставили Украине, начиная с беспрецедентных санкций и заканчивая скоординированными поставками первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow.

Буквально в прошлом месяце первые украинские пилоты закончили обучение с Королевскими ВВС, чтобы начать обучение с Воздушно-космическими силами Франции, как часть программы по повышению способности Украины управлять современными истребителями F-16. Поделиться

Дипломаты подчеркивают, что должны сделать еще большее, чтобы победить Россию.

Мир наблюдает — и будет судить нас, если мы потерпим неудачу.

Кэмерон на этой неделе посетит США

На этой неделе Дэвид Кэмерон должен посетить США. Во время визита он хочет призвать Конгресс США увеличить финансовую поддержку, что может “изменить ситуацию в Украине”.

Во время личной встречи министр иностранных дел призывает Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, остановить своих коллег-республиканцев от продолжения блокирования поддержки.