Світ засудить нас. Глави МЗС Британії і Франції закликали більше допомагати Україні
Категорія
Світ
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Світ засудить нас. Глави МЗС Британії і Франції закликали більше допомагати Україні

Франція та Британія
Джерело:  The Telegraph

Глави британського і французького МЗС Девід Кемерон і Стефан Сежурне закликали до більшої підтримки України.

Необхідність допомоги Україні

У своїй колонці для The Telegraph міністри закордонних справ Великої Британії та Франції Девід Кемерон та Стефан Сежурне пишуть, що їм абсолютно зрозуміло, що Україна повинна виграти цю війну.

Якщо програє Україна, програємо ми всі. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну.

Міністри пишуть, що Британія та Франція пишаються підтримкою, яку вони надали Україні, починаючи від безпрецедентних санкцій і закінчуючи скоординованими поставками перших ракетних систем великої дальності «Scalp» і «Storm Shadow».

Буквально минулого місяця перші українські пілоти закінчили навчання з Королівськими ВПС, щоб розпочати навчання з Повітряно-космічними силами Франції, як частину програми з підвищення здатності України керувати сучасними винищувачами F-16.

Дипломати підкреслюють, що повинні зробити ще більше, щоб перемогти Росію.

Світ спостерігає — і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі.

Кемерон цього тижня відвідає США

Цього тижні Девід Кемерон має здійснити візит до США. Під час нього він хоче закликати Конгрес США збільшити фінансову підтримку, що "може змінити ситуацію" в Україні.

Під час особистої зустрічі міністр закордонних справ буде закликати Майка Джонсона, спікера Палати представників, зупинити своїх колег-республіканців від продовження блокування підтримки.

Нагадаємо, що законопроєкт Джо Байдена на 95 мільярдів доларів, який включає безпекову допомогу Україні, блокується республіканцями в Палаті представників.

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