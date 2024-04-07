Россия получает детали для ракет из Британии — The Sunday Times

Экспорт товаров из Британии, в том числе компонентов и деталей для ракет и дронов, в соседние с Россией страны вырос на сотни процентов с начала 2022 года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Что известно о поставках ракет из Британии в РФ
Товары поступать не на прямую
Однако отмечается, что товары из Британии продолжают поступать в Россию, хоть и не на прямую, а из соседних с ней стран:
Например, указывается, что экспорт компонентов, используемых в российских военных системах, в Армению, Кыргызстан, Грузию и Узбекистан вырос более чем на 500% с начала 2022 года.
По его словам, правительство Британии заявляет, что "делает все возможное, чтобы остановить эти потоки, но, похоже, оно ведет проигрышное сражение, деньги, кажется, всегда побеждают".