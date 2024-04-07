Россия получает детали для ракет из Британии — The Sunday Times
Категория
Мир
Дата публикации

Россия получает детали для ракет из Британии — The Sunday Times

британия
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Источник:  The Sunday Times

Экспорт товаров из Британии, в том числе компонентов и деталей для ракет и дронов, в соседние с Россией страны вырос на сотни процентов с начала 2022 года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно о поставках ракет из Британии в РФ

К 2022 году британские компании отправляли в Россию достаточно много товаров на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов в год. Все это должно закончиться после февраля 2022 года... Политиков и богатых бизнесменов ввели в список санкций, российские зарубежные облигации заморозили, а на экспорт тысяч категорий товаров в Россию наложили запреты... Эти начальные санкции в основном сводились к тому, чтобы уморить военную голодом машину Владимира Путина, лишив ее финансирования и компонентов, необходимых для производства оружия, беспилотников, радиолокационного оборудования и т.п., — пишет автор.

Товары поступать не на прямую

Однако отмечается, что товары из Британии продолжают поступать в Россию, хоть и не на прямую, а из соседних с ней стран:

Предприимчивые украинцы методично анализировали компоненты российского оружия. То, что они обнаружили, поразительно: тысячи компонентов, произведенных в западных странах, включая Великобританию, спустя много времени после начала войны... Цифры, которые я вытащил из базы данных налоговой и таможенной службы, были одними из самых впечатляющих, которые я видел за все годы работы журналистом. Они показали, что наш экспорт в бывшие советские государства вырос до беспрецедентного уровня — на тысячи процентов... Чем глубже я копался в данных, тем тревожнее они становились.

Например, указывается, что экспорт компонентов, используемых в российских военных системах, в Армению, Кыргызстан, Грузию и Узбекистан вырос более чем на 500% с начала 2022 года.

Детали дронов и вертолетов, аэронавигационное оборудование и передовая оптика на миллионы фунтов — те же товары, которые мы не должны отправлять куда-нибудь рядом с Россией, — все это было отправлено с британских заводов в приграничные с РФ страны, — отметил редактор.

По его словам, правительство Британии заявляет, что "делает все возможное, чтобы остановить эти потоки, но, похоже, оно ведет проигрышное сражение, деньги, кажется, всегда побеждают".

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