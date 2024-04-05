Зеленский ввел санкции против 86 компаний и 7 физлиц — список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семерых физических, среди которых – граждане иностранных государств.
Кто попал в санкционный список
Глава государства Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года.
В санкционный список вошли:
Вадим Альперин (гражданство Израиля);
Александру Еримицюц (гражданство Румынии);
Юрие Кушнир (гражданство Румынии);
Орест Адамчо (гражданство Украины);
Виктор Шерман (гражданство Украины);
Андрей Попов (гражданство России);
Араик Амирханян (гражданство Армении).
Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещение вывода капиталов из Украины, запрещение деятельности на территории Украины.
Ограничительные меры вводятся на три года, а в отношении Араика Амирханяна — на 10 лет.
За данным "Миротворца", он причастен к рейдерским захватам, организации нелегальных переправок через государственную границу, отмыванию денег с последующим выводом в Россию и временно оккупированный Крым.
Также санкции СНБО продлили против 86 компаний, которые также связывают с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, однако есть ряд компаний из России, Китая, некоторые находятся в оккупированном Севастополе.
Что этому предшествовало
Напомним, в 2021 году Украина ввела экономические санкции ряда лиц, которых тогда окрестили топ-10 украинской контрабанды. Таким образом, 4 апреля санкции против них были продлены.
В список, в частности, попал одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "королем контрабанды". В 2021 году его и еще одного топ-контрабандиста лишили украинского гражданства.
В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело Альперина, а ранее по одному из дел Альперина было передано 300 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
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