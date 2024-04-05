Зеленський увів санкції проти 86 компаній і 7 фізосіб — перелік
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський увів санкції проти 86 компаній і 7 фізосіб — перелік

Офіс Президента України
зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких – громадяни іноземних держав.

Хто потрапив до санкційного списку

Глава держави Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року.

До санкційного списку увійшли:

  • Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);

  • Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);

  • Юріє Кушнір (громадянство Румунії);

  • Орест Адамчо (громадянство України);

  • Віктор Шерман (громадянство України);

  • Андрій Попов (громадянство Росії);

  • Араік Амірханян (громадянство Вірменії).

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на території України.

Обмежувальні заходи вводяться на три роки, а стосовно Араіка Амірханяна — на 10 років.

За даними "Миротворця", він причетний до рейдерських захоплень, організації нелегальних переправлень через державний кордон, відмивання грошей із подальшим виведенням у Росію та тимчасово окупований Крим.

Також санкції РНБО продовжили проти 86 компаній, які також пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у 2021 році Україна ввела економічні санкції низки осіб, яких тоді охрестили топ-10 української контрабанди. Таким чином 4 квітня санкції проти них були продовжені.

До списку, зокрема, потрапив одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "королем контрабанди". У 2021 році його та ще одного топ-контрабандиста позбавили українського громадянства.

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а раніше в одній зі справ Альперіна було передано 300 млн гривень на потреби Збройних сил України.

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