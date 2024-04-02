Несмотря на санкции. Супертанкеры с российской нефтью направляются в Индию
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на санкции. Супертанкеры с российской нефтью направляются в Индию

Танкер
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Источник:  Bloomberg

Несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" двигаются в сторону Индии, хотя раньше эта страна отказалась от покупки сырья из-за угроз санкций.

Индия, вероятно, снова будет покупать российскую нефть

Несколько супертанкеров с нефтью РФ заметили по пути в Индию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко от Висакхапатнама на восточном побережье Индии, а два других танкера — "Восточный проспект" и Erecter — находятся недалеко от Джамнагара на западе. Они оба указывают на Сикку как пункт назначения. Clyde Noble, еще одно судно, наполненное "Соколом", сейчас также находится на пути в Сикку.

Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти "Сокол", которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большую часть отправленных в феврале грузов доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.

Изменилось то, что "Сокол" теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию.

Отказ Индии от российской нефти

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило "Совкомфлот" в список и идентифицировало 14 танкеров с сырой нефтью, у которых у контролируемой государством компании есть доля.

Также Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, приносящую прибыль военной машине Кремля.

Однако недавно Bloomberg писало, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот" из-за санкций США.

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