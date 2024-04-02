Попри санкції. Супертанкери з російською нафтою прямують до Індії

Кілька супертанкерів з російською нафтою "Сокіл" рухаються в бік Індії, хоча раніше ця країна відмовилася від купівлі сировини через погрози санкцій.

Індія, ймовірно, знову купуватиме російську нафту

Кілька супертанкерів з нафтою РФ помітили на шляху до Індії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що супертанкер Nireta стоїть на якорі недалеко від Вісакхапатнама на східному узбережжі Індії, а два інші танкери — "Східний проспект" і Erecter — перебувають недалеко від Джамнагара на заході. Вони обидва вказують на Сікку як пункт призначення. Clyde Noble, ще одне судно, наповнене "Соколом", наразі також перебуває на шляху до Сікки.

Bloomberg пише, що в період до середини січня 10 партій сирої нафти "Сокіл", які мали прибути до Індії, не були розвантажені, і принаймні п'ять суден попрямували назад через Малаккську протоку. Поширити

Усі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшу частину вантажів, відправлених у лютому, доправили до Китаю, але деякі з цих більш ранніх партій тепер повертаються до Індії.

Змінилося те, що "Сокіл" тепер постачають трейдери, а не виробник, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призводить до відновлення деяких поставок до Індії.

Відмова Індії від російської нафти

Раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило "Совкомфлот" до списку та ідентифікувало 14 танкерів із сирою нафтою, в яких у контрольованої державою компанії є частка.

Також Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить прибутки для військової машини Кремля. Поширити

Проте нещодавно Bloomberg писало, що всі індійські нафтопереробні заводи тепер відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами компанії "Совкомфлот" через санкції США.