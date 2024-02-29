Через введені США санкції та вимогу Росії щодо оплати у юанях Індія шукає альтернативні джерела купівлі нафти.

Що відомо про пошуки Індією альтернативи російській нафті

Зазначається, що поки Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії, однак країна також збільшує імпорт нафти та нафтопродуктів з інших країн.

Так, автори матеріалу підкреслюють, що тільки протягом лютого цього року поставки нафти з Саудівської Аравії до Індії збільшились на 22% порівняно із попереднім місяцем.

Зокрема, найбільший індійський НПЗ Reliance Industries Ltd закупив в Саудівської Аравії найбільші обсяги нафти з з травня 2020 року.

У матеріалі підкреслюється, що індійські нафтопереробні компанії не проти збільшення обсягів закупівлі російської нафти, однак для цього необхідно отримати дозвіл від США.

Наразі ціни на російську нафту дешевші усього на 2-4 долари за барель.

Раніше знижки за російську нафту перевищували 30 доларів, але двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію з боку Китаю.

Що відомо про проблеми із поставками російської нафти до Індії

Імпорт російської нафти Індією різко зріс після повномасштабного вторгнення, оскільки нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали.

Торік на піку виробництва нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США нещодавно зупинили деякі вантажі.

Крім цього Москва вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків використання дирхамів для розрахунків за останні кілька місяців, що теж ускладнює процес для Індії.