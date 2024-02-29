Из-за введенных в США санкций и требования России по оплате в юанях Индия ищет альтернативные источники покупки нефти.

Что известно о поисках Индией альтернативы российской нефти.

Пока Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, однако страна также увеличивает импорт нефти и нефтепродуктов из других стран.

Так, авторы материала подчеркивают, что только в течение февраля этого года поставки нефти из Саудовской Аравии в Индию увеличились на 22% по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, крупнейший индийский НПЗ Reliance Industries Ltd закупил у Саудовской Аравии наибольшие объемы нефти с мая 2020 года.

В материале подчеркивается, что индийские нефтеперерабатывающие компании не против увеличения объемов закупок российской нефти, однако для этого необходимо получить разрешение от США.

Сейчас цены на российскую нефть дешевле всего на 2-4 доллара за баррель.

Ранее скидки за российскую нефть превышали 30 долларов, но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая.

Что известно о проблемах с поставками российской нефти в Индию

Импорт российской нефти Индией резко возрос после полномасштабного вторжения, поскольку нефтепереработчики воспользовались более дешевыми барелями, которых другие покупатели избегали.

В прошлом году на пике производства нефти производитель ОПЕК+ составлял около половины закупок страны, но новые санкции США недавно остановили некоторые грузы.

Кроме этого Москва требует выплаты в юанях из-за усиленного контроля некоторых банков использования дирхамов для расчетов за последние несколько месяцев, что тоже усложняет процесс для Индии.