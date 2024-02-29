Из-за введенных в США санкций и требования России по оплате в юанях Индия ищет альтернативные источники покупки нефти.
Что известно о поисках Индией альтернативы российской нефти.
Пока Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, однако страна также увеличивает импорт нефти и нефтепродуктов из других стран.
Так, авторы материала подчеркивают, что только в течение февраля этого года поставки нефти из Саудовской Аравии в Индию увеличились на 22% по сравнению с предыдущим месяцем.
В частности, крупнейший индийский НПЗ Reliance Industries Ltd закупил у Саудовской Аравии наибольшие объемы нефти с мая 2020 года.
В материале подчеркивается, что индийские нефтеперерабатывающие компании не против увеличения объемов закупок российской нефти, однако для этого необходимо получить разрешение от США.
Сейчас цены на российскую нефть дешевле всего на 2-4 доллара за баррель.
Ранее скидки за российскую нефть превышали 30 долларов, но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая.
Что известно о проблемах с поставками российской нефти в Индию
Импорт российской нефти Индией резко возрос после полномасштабного вторжения, поскольку нефтепереработчики воспользовались более дешевыми барелями, которых другие покупатели избегали.
В прошлом году на пике производства нефти производитель ОПЕК+ составлял около половины закупок страны, но новые санкции США недавно остановили некоторые грузы.
Кроме этого Москва требует выплаты в юанях из-за усиленного контроля некоторых банков использования дирхамов для расчетов за последние несколько месяцев, что тоже усложняет процесс для Индии.
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