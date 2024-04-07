Росія отримує деталі для ракет із Британії — The Sunday Times
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Росія отримує деталі для ракет із Британії — The Sunday Times

британія
Джерело:  The Sunday Times

Експорт товарів із Британії, зокрема компонентів і деталей для ракет та дронів, у сусідні з Росією країни зріс на сотні відсотків від початку 2022 року — після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про постачання ракет із Британії в РФ

До 2022 року британські компанії відправляли в Росію досить багато товарів на суму близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік. Усе це мало закінчитися після лютого 2022 року... Політиків і багатих бізнесменів ввели до списку санкцій, російські зарубіжні облігації заморозили, а на експорт тисяч категорій товарів у Росію наклали заборони... Ці початкові санкції здебільшого зводилися до того, щоб заморити голодом військову машину Володимира Путіна, позбавивши її фінансування і компонентів, необхідних для виробництва зброї, безпілотників, радіолокаційного обладнання тощо, — пише автор.

Товари надходити не на пряму

Однак, зазначається, що товари з Британії продовжують надходити в Росію, хоч і не на пряму, а із сусідніх із нею країн:

Заповзятливі українці методично аналізували компоненти російської зброї. Те, що вони виявили, разюче: тисячі компонентів, вироблених у західних країнах, включно з Великою Британією, за багато часу після початку війни... Цифри, які я витягнув із бази даних податкової та митної служби, були одними з найбільш вражаючих, які я бачив за всі роки роботи журналістом. Вони показали, що наш експорт до колишніх радянських держав зріс до безпрецедентного рівня — на тисячі відсотків... Що глибше я копався в даних, то тривожнішими вони ставали.

Наприклад, вказується, що експорт компонентів, які використовуються в російських військових системах, до Вірменії, Киргизстану, Грузії та Узбекистану зріс більш ніж на 500% з початку 2022 року.

Деталі дронів і гелікоптерів, аеронавігаційне обладнання та передова оптика на мільйони фунтів — ті самі товари, які ми не повинні відправляти куди-небудь поруч із Росією, — усе це було відправлено з британських заводів до прикордонних із РФ країн, — зазначив редактор.

За його словами, уряд Британії заявляє, що "робить усе можливе, щоб зупинити ці потоки, але, схоже, він веде програшну битву, гроші, здається, завжди перемагають".

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