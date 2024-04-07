Росія отримує деталі для ракет із Британії — The Sunday Times

Експорт товарів із Британії, зокрема компонентів і деталей для ракет та дронів, у сусідні з Росією країни зріс на сотні відсотків від початку 2022 року — після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Що відомо про постачання ракет із Британії в РФ
Товари надходити не на пряму
Однак, зазначається, що товари з Британії продовжують надходити в Росію, хоч і не на пряму, а із сусідніх із нею країн:
Наприклад, вказується, що експорт компонентів, які використовуються в російських військових системах, до Вірменії, Киргизстану, Грузії та Узбекистану зріс більш ніж на 500% з початку 2022 року.
За його словами, уряд Британії заявляє, що "робить усе можливе, щоб зупинити ці потоки, але, схоже, він веде програшну битву, гроші, здається, завжди перемагають".