Україна та Велика Британія уклали нову угоду щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів. Це допоможе реалізувати десятки проєктів між деякими з найбільших оборонних компаній Британії, ЗСУ та українськими компаніями.

Нова оборонна угода між Британією та Україною

Угоду було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що він та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін брали участь у підписанні.

Рустем Умєров (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

З боку Британії угоду підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу і уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває! Рустем Умєров Міністр оборони України

Очільник Міноборони додав, що нова угода стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Закликав представників десятків британських компаній — учасників форуму інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля нашої спільної майбутньої перемоги. Поширити

Конференція британсько-українського оборонного співробітництва

На сайті уряду Британії вказано, що в Конференції британсько-українського оборонного співробітництва брали участь 29 британських оборонних підприємств.

Там зазначено, розширення співпраці може реалізувати десятки проєктів між деякими з найбільших оборонних компаній Британії, Збройними силами України та українськими компаніями — від створення стратегічних військових ремонтних об’єктів до відновлення цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

На Конференції британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт легких гармат L119 в Україні.

Це означає, що L119, які Британія подарувала Україні, можна буде обслуговувати в країні та швидше повертати на передову, також це забезпечує життєво важливу підтримку для оборонної інфраструктури України.