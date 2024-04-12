Лазерное оружие DragonFire, которое может уничтожать дроны и ракеты, появится на военных кораблях Британского флота до 2027 года. Однако Украина может его получить от Лондона гораздо раньше.
DragonFire для Украины. Что известно
Как удалось узнать журналистам, ВСУ могут получить такое новейшее оружие, поскольку военные быстро осваивают передовые технологии.
По словам главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, задержки с внедрением новых оружейных технологий — это "наибольшая трата денег на оборону".
Британский министр официально подтвердил, что Лондон намерен добавить DragonFire в свой арсенал до 2027 года, однако хочет отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100 процентов.
По предварительным данным, первое лазерное оружие ВСУ могут получить уже в сентябре, когда 7 группа противовоздушной обороны опробует эту технологию.
Что известно о DragonFire
По словам британских специалистов, оружие работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в виде шестиугольной решетки, и их объединения с зеркалами для объединения и усиления мощности.
Кроме того, отмечается, что DragonFire невидима и бесшумна, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, невидима для человеческого глаза и близка к инфракрасному спектру света.
Что интересно, дальность этого оружия пока не разглашается
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