Лазерное оружие DragonFire, которое может уничтожать дроны и ракеты, появится на военных кораблях Британского флота до 2027 года. Однако Украина может его получить от Лондона гораздо раньше.

DragonFire для Украины. Что известно

Как удалось узнать журналистам, ВСУ могут получить такое новейшее оружие, поскольку военные быстро осваивают передовые технологии.

По словам главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, задержки с внедрением новых оружейных технологий — это "наибольшая трата денег на оборону".

Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно, до 10 лет, к гораздо более короткому периоду времени и развернуть его потенциально на кораблях и потенциально на суше. Грант Шаппс Глава Минобороны Великобритании

Британский министр официально подтвердил, что Лондон намерен добавить DragonFire в свой арсенал до 2027 года, однако хочет отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100 процентов.

Скажем, он не обязательно должен быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, получили его. Пока это по-прежнему дата 2027 года, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить ее, — объяснил Грант Шаппс. Поделиться

По предварительным данным, первое лазерное оружие ВСУ могут получить уже в сентябре, когда 7 группа противовоздушной обороны опробует эту технологию.

Что известно о DragonFire

По словам британских специалистов, оружие работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в виде шестиугольной решетки, и их объединения с зеркалами для объединения и усиления мощности.

Кроме того, отмечается, что DragonFire невидима и бесшумна, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, невидима для человеческого глаза и близка к инфракрасному спектру света.

Что интересно, дальность этого оружия пока не разглашается