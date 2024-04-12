Британія хоче надати Україні новітню лазерну зброю — The Telegraph
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Британія хоче надати Україні новітню лазерну зброю — The Telegraph

DragonFire
Джерело:  The Telegraph

Лазерна зброя DragonFire, яка може знищувати дрони та ракети, з'явиться на військових кораблях Британського флоту до 2027 року. Однак Україну може її отримати від Лондона значно раніше.

DragonFire для України. Що наразі відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, ЗСУ можуть отримати таку новітню зброю, оскільки військові швидко освоюють передові технології.

За словами очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, затримки з впровадженням нових збройових технологій — це "найбільша трата грошей на оборону".

Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай дуже тривалий, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Міноборони Великої Британії

Британський міністр офіційно підтвердив, що Лондон має намір додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, однак хоче відправити прототипи до України раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100 відсотків.

Скажімо так, він не обов'язково має бути на 100 відсотків ідеальним, щоб українці, можливо, отримали його. Наразі це, як і раніше, дата 2027 року, але, звісно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити її, — пояснив Грант Шаппс.

За попередніми даними, першу лазерну зброю ЗСУ можуть отримати вже у вересні, коли 7-ма група протиповітряної оборони випробує цю технологію.

Що наразі відомо про DragonFire

За словами британських фахівців, зброя працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у вигляді шестикутної решітки, і об'єднання їх із дзеркалами для об'єднання і посилення потужності.

Окрім того, наголошується, що DragonFire невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, невидима для людського ока і близька до інфрачервоного спектру світла.

Що цікаво, дальність її зброї поки не розголошується

Під час випробувань зброя змогла знищити дрони і підірвати міномети менш ніж за п'ять секунд. Вона миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000°С і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

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