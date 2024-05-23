Зеленський та Сирський привітали бійців морської піхоти з професійним святом

Бійців морської піхоти привітали з їхнім професійним святом

У цій війні — і з 2014 року, і після 24 лютого — наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу! Володимир Зеленський Президент України

Зі святом українських піхотинців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Сирський відзначив, що українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість.

«Вірний завжди!» — щохвилини в жорстких боях ви стверджуєте гасло морпіхів. Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму. Тисячі знищених підрозділами морської піхоти загарбників — найкраще тому свідчення. Ви не тільки захищаєте нашу землю, але й демонструєте світові, що Україна — непереможна. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ також вшанував пам'ять воїнів-морпіхів, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.

Їхній подвиг не буде забутий, а пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо вдячні за їхню жертовність і відвагу. Дякую кожному воїну-морпіху за надійність і вірність Україні. Ваш незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм є запорукою нашої Перемоги, — підсумував Сирський. Поширити

23 травня в Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти

День морської піхоти започаткували ще 2014 року, але до 2018 року дата святкування була іншою — 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Професійний день перенесли у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ щодо створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року.

Під час повномасштабної війни це свято набуло особливого значення. Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з противником. Військові сміливо захищають країну від ворога, знищуючи окупантів та ворожу техніку.

День Героїв — це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави.