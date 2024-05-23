Зеленський та Сирський привітали бійців морської піхоти з професійним святом

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ привітали бійців морської піхоти України з їхнім професійним святом 23 травня.
Бійців морської піхоти привітали з їхнім професійним святом
Зі святом українських піхотинців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
Сирський відзначив, що українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість.
Головнокомандувач ЗСУ також вшанував пам'ять воїнів-морпіхів, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.
23 травня в Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти
День морської піхоти започаткували ще 2014 року, але до 2018 року дата святкування була іншою — 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Професійний день перенесли у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ щодо створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року.
Під час повномасштабної війни це свято набуло особливого значення. Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з противником. Військові сміливо захищають країну від ворога, знищуючи окупантів та ворожу техніку.
День Героїв — це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави.
Свято було засноване за ініціативи представників (ОУН) Організації українських націоналістів. Його було створено під час Другого великого збору, який пройшов 1941 року у Кракові.
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