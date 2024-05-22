СМИ узнали, о чем Зеленский будет просить НАТО во время визита во Францию
Категория
Украина
Дата публикации

СМИ узнали, о чем Зеленский будет просить НАТО во время визита во Францию

Владимир Зеленский
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Источник:  Politico

Президент Владимир Зеленский планирует принять участие в мероприятиях в честь высадки войск союзников в Нормандии во Второй мировой и намерен просить НАТО о сбитии ракет преступной армии РФ в воздушном пространстве Украины.

Зеленский будет просить НАТО сбивать ракеты РФ над Украиной

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, Зеленский планирует посетить Францию уже в июне.

Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны, — говорится в материале издания.

В рамках этой поездки украинский лидер будет просить западных партнеров увеличить военную поддержку, а также попросить страны Альянса сбивать ракеты преступной армии РФ в воздушном пространстве над Украиной.

Что известно о целях визита Зеленского в Италию

Журналисты издания отмечают, что после этого Зеленский планирует посетить Италию.

Он должен участвовать во встрече лидеров стран Большой семерки.

В материале издания подчеркивается, что в течение многих месяцев члены G7 обсуждали варианты использования замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

Отмечается, что инициатива поддерживается США и Великобританией, однако к ней довольно скептически относится Германия.

Поэтому была проведена предварительная встреча глав Минфинов стран G7, на которой глава центробанка ЕС Кристин Лагард решительно выступила против полной конфискации российских активов для предоставления кредита Украине.

Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить сомневающихся, — подчеркивается в материале издания.

В январе Зеленский задавал вопросы по поводу 300 млрд долларов арестованных активов РФ и говорил "почему бы не использовать их".

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