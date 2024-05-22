Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевые направления сражений с оккупационной армией РФ в Украине остаются неизменными.
Что Зеленский говорит о ситуации на фронте
Глава государства отметил, что дважды в течение дня заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Он также поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают необходимые Украине результаты на поле боя.
Зеленский об активизации производства РЭБ и противодействии авиабомбам армии РФ
Глава государства добавил, что провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, а также о дронах, ракетной программе и противодействии российским управляемым авиабомбам.
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