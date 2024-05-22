Зеленский оценил текущую ситуацию на ключевых направлениях фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский оценил текущую ситуацию на ключевых направлениях фронта

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевые направления сражений с оккупационной армией РФ в Украине остаются неизменными.

Что Зеленский говорит о ситуации на фронте

Глава государства отметил, что дважды в течение дня заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Направления основных боев не изменились. Это, прежде всего, Покровский и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания — всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и в Сумской области. Задача для наших подразделений в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери кафиру, — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают необходимые Украине результаты на поле боя.

Особо отмечу за бои на днях 57-ю отдельную мотопехотную бригаду — обороняет район Волчанска и в целом нашу Харьковщину, устойчиво удерживает позиции и уничтожает оккупанта именно так, как нужно. Спасибо, воины! Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Благодарю вас, ребята! И еще Покровское направление — 47 отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины! — подчеркнул Зеленский.

Зеленский об активизации производства РЭБ и противодействии авиабомбам армии РФ

Глава государства добавил, что провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, а также о дронах, ракетной программе и противодействии российским управляемым авиабомбам.

Сложная тематика, и если в отношении РЭБ, дронов, ракетной программы мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще предстоит очень многое сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть — Украине нужны системы и тактики, позволяющие защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижение оккупанта, подчеркнул Зеленский.

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