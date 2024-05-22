Направления основных боев не изменились. Это, прежде всего, Покровский и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания — всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и в Сумской области. Задача для наших подразделений в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери кафиру, — подчеркнул президент.