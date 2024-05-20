Зеленский упрекнул западных партнеров в медлительности решений о помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский упрекнул западных партнеров в медлительности решений о помощи Украине

Зеленский
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Источник:  Reuters

По словам президента Украины Владимира Зеленского, одному шагу помощи от стран-партнеров вперед предшествует два шага назад.

Зеленский подверг критике медлительность оказания помощи Украине

Западные союзники слишком долго принимают решение о военной поддержке Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью международному агентству Reuters.

Зеленский назвал оказание военной помощи, в частности, систем противовоздушной обороны, таких как системы Patriot, на которые Украина в значительной степени полагается в войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим было два шага назад".

Каждое решение, в которое мы приходим, с опозданием примерно на год, — сказал Зеленский 20 мая.

Его жесткие замечания прозвучали в опасное для войск Киева время, когда Россия на фронте превосходит численность и вооружение, наступая на северо-востоке и востоке страны.

Очевидно разочарованный задержками и замедлением со стороны партнеров на Западе, Зеленский предложил пути, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности, сбивая российские ракеты над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

По словам украинского лидера, ситуация на северо-востоке страны сейчас контролируется после того, как войска Москвы пересекли границу и начали вторжение в Харьков.

У ВСУ нет возможности полноценно защищаться от россиян

Запрет американских властей наносить удары оружием по военным целям в России подрывает способность украинских воинов защищаться от наступательных операций солдат РФ в Харьковской области. К такому выводу пришла команда ISW.

Хельсинкская комиссия США официально обратила внимание на то, что Вашингтон обязан позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России, особенно учитывая тот факт, что враг снова пытается захватить Харьковщину.

Штаты должны не только разрешить, но и поощрять украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России, — отметили представители группы.

Кроме того, эксперты призвали Белый дом не забывать, что Украина сама должна решать, как вести эту войну.

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