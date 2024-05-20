За словами президента України Володимира Зеленського, одному кроку допомоги від країн-партнерів вперед передує два кроки назад.

Зеленський розкритикував повільність надання допомоги Україні

Західні союзники надто довго приймають рішення щодо військової підтримки України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.

Зеленський назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як "один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад".

Кожне рішення, до якого ми приходимо, із запізненням приблизно на рік, — сказав Зеленський 20 травня.

Його жорсткі зауваження прозвучали в небезпечний для військ Києва час, коли Росія на фронті переважає чисельністю та озброєнням, наступаючи на північному сході та сході країни.

Очевидно розчарований затримками та уповільненням з боку партнерів на Заході, Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин. Поширити

За словами українського лідера, ситуація на північному сході країни зараз контрольована після того, як війська Москви перетнули кордон і почали вторгнення до міста Харків.

ЗСУ не мають можливості повноцінно захищатися від росіян

Заборона американської влади завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність українських воїнів захищатися від наступальних операцій солдатів РФ у Харківській області. Такого висновку дійшла команда ISW.

Гельсінська комісія США офіційно звернула увагу на те, що Вашингтон зобов’язаний дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії, особливо враховуючи той факт, що ворог знову намагається захопити Харківщину.

Штати повинні не тільки дозволити, але й заохочувати українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах Росії, — наголосили представники групи.

Окрім того, експерти закликали Білий дім не забувати, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.