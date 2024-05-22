Зеленський оцінив поточну ситуацію на ключових напрямках фронту
Категорія
Україна
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Зеленський оцінив поточну ситуацію на ключових напрямках фронту

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключові напрямки боїв з окупаційною армією РФ в Україні залишаються незмінними. 

Що Зеленський каже стосовно ситуації на фронті

Глава держави зазначив, що двічі протягом дня заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги — усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту, — підкреслив президент.

Він також подякував українським військовим, які забезпечують необхідні Україні результати на полі бою.

Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду — обороняє район Вовчанська й загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок — 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни! — наголосив Зеленський.

Зеленський про активізацію виробництва РЕБ та протидію авіабомбам армії РФ

Глава держави додав, що провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва РЕБ, а також про про дрони, ракетну програму і протидію російським керованим авіабомбам.

Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути — Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта, — підкреслив Зеленський.

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