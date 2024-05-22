Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключові напрямки боїв з окупаційною армією РФ в Україні залишаються незмінними.
Що Зеленський каже стосовно ситуації на фронті
Глава держави зазначив, що двічі протягом дня заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Він також подякував українським військовим, які забезпечують необхідні Україні результати на полі бою.
Зеленський про активізацію виробництва РЕБ та протидію авіабомбам армії РФ
Глава держави додав, що провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва РЕБ, а також про про дрони, ракетну програму і протидію російським керованим авіабомбам.
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