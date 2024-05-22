Президент Володимир Зеленський планує прийняти участь у заходах на честь висадки військ союзників у Нормандії у Другій світовій і планує просити НАТО про збиття ракет злочинної армії РФ у повітряному просторі України.
Зеленський проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною
За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, Зеленський планує здійснити візит до Франції вже у червні.
Зазначається, що в рамках цієї поїздки український лідер проситиме західних партнерів збільшити військову підтримку, а також попросити країни Альянсу збивати ракети злочинної армії РФ у повітряному просторі над Україною.
Що відомо про мету візиту Зеленського до Італії
Журналісти видання зазначають, що після цього Зеленський планує здійснити візит до Італії.
Він має взяти участь у зустрічі лідерів країн Великої сімки.
У матеріалі видання підкреслюється, що протягом багатьох місяців члени G7 обговорювали варіанти використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.
Зазначається, що ініціативу підтримують США та Велика Британія, однак до неї доволі скептично ставиться Німеччина.
Через це було проведено попередню зустріч голів Мінфінів країн G7, на якій глава центробанку ЄС Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.
В січні Зеленський ставив запитання з приводу 300 млрд доларів заарештованих активів РФ і говорив "чому б не використати їх".
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