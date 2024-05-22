Президент Володимир Зеленський планує прийняти участь у заходах на честь висадки військ союзників у Нормандії у Другій світовій і планує просити НАТО про збиття ракет злочинної армії РФ у повітряному просторі України.

Зеленський проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, Зеленський планує здійснити візит до Франції вже у червні.

Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що в рамках цієї поїздки український лідер проситиме західних партнерів збільшити військову підтримку, а також попросити країни Альянсу збивати ракети злочинної армії РФ у повітряному просторі над Україною.

Що відомо про мету візиту Зеленського до Італії

Журналісти видання зазначають, що після цього Зеленський планує здійснити візит до Італії.

Він має взяти участь у зустрічі лідерів країн Великої сімки.

У матеріалі видання підкреслюється, що протягом багатьох місяців члени G7 обговорювали варіанти використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.

Зазначається, що ініціативу підтримують США та Велика Британія, однак до неї доволі скептично ставиться Німеччина.

Через це було проведено попередню зустріч голів Мінфінів країн G7, на якій глава центробанку ЄС Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити