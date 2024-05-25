Зеленский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ в битве за Харьковщину

Как утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, новое наступление России в Харьковской области закончилось военными жертвами 1 к 8 — один воин ВСУ на восемь солдат РФ.

Армия РФ снова понесла масштабные потери в живой силе

Президент Украины в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что диктатору Путину абсолютно плевать на человеческие жизни, поэтому он не жалеет своих солдат и тысячами бросает их в жерло войны.

Мало того, ему наплевать на то, кто на каком языке говорит. Ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть более двух недель назад, [закончился] военными жертвами 1 до 8, один украинец на восемь россиян. И скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны [потери людей] или нет? До этого на неделю было около 2-3 тыс. жертв — я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что 2-3 тыс. российских семей за считанные недели потеряли своих детей.

Однако этот факт почему-то больше волнует Зеленского, нежели Путина.

Россияне продолжают умирать из-за амбиций российского диктатора

Путин в это время в бане находится или где он там — в СПА, который показывали неоднократно? Он в это время занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

По убеждению Владимира Зеленского, главная проблема заключается в том, чтобы мир не посыпался.