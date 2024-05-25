Зеленский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ в битве за Харьковщину

Как утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, новое наступление России в Харьковской области закончилось военными жертвами 1 к 8 — один воин ВСУ на восемь солдат РФ.
Армия РФ снова понесла масштабные потери в живой силе
Президент Украины в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что диктатору Путину абсолютно плевать на человеческие жизни, поэтому он не жалеет своих солдат и тысячами бросает их в жерло войны.
Глава государства обращает внимание на то, что 2-3 тыс. российских семей за считанные недели потеряли своих детей.
Однако этот факт почему-то больше волнует Зеленского, нежели Путина.
Россияне продолжают умирать из-за амбиций российского диктатора
По убеждению Владимира Зеленского, главная проблема заключается в том, чтобы мир не посыпался.
Он также добавил, что ни одна из стран: ни Кыргызстан, ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем, наедине не выдержит войну с Россией.
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