Битва за Харківщину. ЗСУ почали витісняти армію РФ

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до п’яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами, — йдеться в заяві Генштабу.