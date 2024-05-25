Битва за Харківщину. ЗСУ почали витісняти армію РФ

На Харківському напрямку тривають активні бої. Українські воїни штурмовими діями відтісняють російських загарбників від переднього краю оборони, а також на окремих ділянках фронту досягли успіху.
Що відомо про ситуацію на Харківському напрямку
На цій ділянці фронту було зафіксовано 13 бойових зіткнень із солдатами РФ.
Бійцям ЗСУ вдалося успішно відбити 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська.
Також вказано, що досі точиться бій поблизу населеного пункту Стариця.
Окрім того, наголошується, що на Куп’янському напрямку армія РФ 17 разів намагалася витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Наразі тривають бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена.
Що ще відомо про ситуацію на фронті 24-25 травня
Бійці ЗСУ дають потужну відсіч ворогу на всіх ділянках фронту, однак найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.
Загалом протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
Окрім того, наголошується, що на плацдармах на лівому березі Дніпра ворог тричі намагався відтіснити українські сили в районі Кринок, але його не вдалося.
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